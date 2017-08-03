第五届“中国--中亚”论坛在华开幕 哈中合作发展备受瞩目

哈通社/连云港/8月3日 - 第五届"中国--中亚"论坛2日在中国江苏省连云港开幕。

据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，本届论坛以"架设丝路合作桥梁，共促和平发展繁荣"为主题，意在展开广泛交流，促进务实合作，推动"一带一路"建设发挥更大的潜力。



中国全国政协副主席王钦敏、乌兹别克斯坦第一副总理拉马托夫、塔吉克斯坦副总理伊布拉西姆等政要，以及来自中亚五国和中国政府、工商界、智库、友好社团、媒体代表及中亚国家驻华使节、上海合作组织代表等200余人与会。



中国全国政协副主席王钦敏及哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫出席开幕式并致辞。







中国全国政协副主席王钦敏在讲话中称赞哈中两国关系是"外交典范"。



王钦敏谈及哈中两国在工业化和投资领域共同推动的总值280亿美元的51个合作项目，并强调了哈中连云港物流合作基地的重要性。







在致辞中，努雷舍夫大使强调，哈中连云港物流合作基地已经成为了两国重要的战略枢纽。该物流合作基地极大地提升了哈萨克斯坦的过境运输潜力，为哈萨克斯坦向亚洲太平洋地区开展出口打开了窗口。



大使在讲话中还表示，未来通过哈萨克斯坦联通圣彼得堡与连云港、"中国-哈萨克斯坦-俄罗斯-欧洲"、"中国-哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗"以及"中国-哈萨克斯坦-中亚"等铁路线的"西欧-中国西部"国际交通走廊将成为丝绸之路经济带上最重要的线路，并为地区所有国家带来效益。



据了解，此次论坛期间将介绍连云港的商贸情况和旅游潜力。



值得一提的是，自2012年创办至今，中国--中亚合作论坛已成为中国与中亚国家开展交流对话的有效机制和合作平台。



【编译：木合塔尔·木拉提】