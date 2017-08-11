大型中国功夫秀将在阿斯塔纳上演

哈通社/阿斯塔纳/8月11日 - 8月11-13日期间，中国"功夫明星"将造访阿斯塔纳。

据阿斯塔纳文化、档案及文献管理局消息，这些来自中国的"功夫明星"们将为首都居民带来精彩绝伦的中国功夫秀表演--《功夫诗•九卷（Kungfu Revelations • 9 Scrolls）》，展示中国武术的魅力。



据活动的主办方介绍，《功夫诗•九卷》是一部将功夫演化成诗、将攻击性转化成创造性的大型艺术功夫秀。



《功夫诗•九卷》舞台秀的介绍称，"其核心内容是传递中国优秀传统文化，用诗一般的功夫形体诠释儒释道思想精髓，用创新及美妙的舞台艺术诠释传统价值观，用舞台表演的方式传播国学思想精髓。"



组织方还表示，《功夫诗•九卷》舞台秀以"独立的舞台语汇和自成体系的表现手法，融合中国佛教、儒家、道家及禅学思想表达修行文化，让观众在舒放的意境空间里得到意想不到的禅机和感悟"。



该功夫秀目前在国际上尚无相似的剧目，并曾在上海举行的2010世博会期间，作为重要节目进行演出。



功夫秀将在阿斯塔纳剧院举行，门票从700坚戈至2000坚戈不等。观众可通过www.koncertyastany.kz购买门票。



【编译：木合塔尔·木拉提】