萨金塔耶夫会见吉尔吉斯斯坦总理

哈通社/阿斯塔纳/8月14日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫于13日在阿斯塔纳会见吉尔吉斯斯坦总理索伦拜•吉恩别科夫。

双方就进一步加强两国双边关系、提供技术援助、统一哈吉两国铁路收费标准和服务、简化移民手续等问题进行了讨论。



双方还就哈吉两国短期内在互惠互利的基础上，加深两国战略合作伙伴关系进行了讨论。



会谈中，总理萨金塔耶夫高度评价了哈萨克斯坦-吉尔吉斯斯坦两国边界划分协议工作进展。



此外，我国总理与吉恩别科夫就突厥语国家合作委员会会议框架下，哈吉两国区域合作达成了共识。



据了解，萨金塔耶夫和吉恩别科夫就8月底在阿斯塔纳举行的阿斯塔纳世博会吉尔吉斯斯坦国家馆日活动筹备工作进行了讨论。



会谈最后，萨金塔耶夫还邀请吉尔吉斯坦积极参加在阿斯塔纳举行的伊斯兰合作组织科学与技术峰会。



据了解，哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦2017年1-5月对外贸易总额达2.72亿美元，较2016年同期数据增长38.4%。



据了解，我国向吉尔吉斯斯坦出口总额达1.8亿美元，较去年同期增长38%。



据悉，截止2017年7月， 在我国注册的吉尔吉斯斯坦企业代表、法人共有1287名。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】