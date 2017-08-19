联合国难民署：西班牙应付不了这么多偷渡难民

哈通社/阿斯塔纳/8月19日 -- 据新华社消息，近两年试图登陆西班牙的难民和非法移民人数猛增，联合国难民署17日发出警告：西班牙目前的能力难以安置如此数量庞大的偷渡者。

联合国难民署驻西班牙办事处发言人玛丽亚·赫苏斯·维加说，西班牙警方人力和物力资源严重不足，缺乏与北非难民和移民沟通的翻译人员，可供难民住宿的地方也不够。

"这个国家准备不足，即使是应对从海上登陆的正常规模流入的非法移民，能用的资源和手段也可谓匮乏。从目前增势来看，在各偷渡登陆点预计会出现偷渡者超出地方政府安置能力的情况。"维加呼吁西班牙政府应有"适当机制"，确保难民到来时"受到有尊严的对待"。

西班牙海岸警卫队16日救起593名偷渡者，包括35名儿童和一名婴儿。这些人分乘15艘船只，从摩洛哥出发，试图穿越直布罗陀海峡进入西班牙。这是自2014年8月在一天内截获约1300名偷渡者以来，西班牙单日截获偷渡者人数最高的一天。

今年以来，已有大约9300名难民和非法移民从海上登陆西班牙，另外3500人进入西班牙位于摩洛哥北部的两块"飞地"休达和梅利利亚，那里是欧盟国家唯一与非洲交界的领土。

联合国难民署统计显示，从海上进入西班牙的难民大部分从摩洛哥启程，一部分从阿尔及利亚出发。多数人来自喀麦隆、几内亚和冈比亚。

国际移民组织上周说，近来难民进入欧洲的几大"最受欢迎"目的地之中，西班牙有超越希腊的趋势。今年以来，超过1.2万人涌入希腊。不过意大利仍稳坐第一，今年已有超过9.7万非法移民涌入意大利。今年以来有超过11.3万非法移民和难民试图从海上进入欧洲，2300多人死于偷渡途中，其中119名遇难者的目的地是西班牙。