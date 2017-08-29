中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:37, 29 八月份 2017 | GMT +6

    总统会见美国能源部副部长

    None
    None
    哈通社/阿斯塔纳/8月29日 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统28日在总统府会见了到访的美国能源部副部长丹•布鲁伊内特。

    会谈中，总统向美国客人此次来访并参加2017世博会相关活动表示感谢。

    纳扎尔巴耶夫表示，建交25年来，哈美两国间已经建立了相互信任的外交关系。

    "25年来，两国实现了政治互信，外交关系始终保持着友好发展。目前在能源和外交领域两关均签署了相关协议，并共同努力推进核能非武器化进程。在国际重要问题上，哈萨克斯坦与美国立场一致。"纳扎尔巴耶夫总统说。

    纳扎尔巴耶夫总统还强调称，哈萨克斯坦与美国在经济领域的合作取得了巨大的成就，哈方愿意继续加深在这一领域同美方的友好合作。

    总统称，目前在哈开展业务的美国企业超过500多家，其中包括在哈投资超过400亿美元的大型石油企业。

    丹•布鲁伊内特代表美国总统唐纳德•特朗普，向纳扎尔巴耶夫总统就2017世博会的成功举办表示衷心的祝贺。

    他表示，美方愿意同哈方共同开展包括能源在内的各领域深入合作，美国也是种坚定支持哈萨克斯坦加入世贸组织和经合组织。

    此外，他还高度评价了哈萨克斯坦在改善营商环境方面的努力。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    外交 总统 能源 美国 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!