“世界之虎”哈萨克式摔跤大赛圆满落幕

哈通社/阿斯塔纳/9月8日 -- 2017阿斯塔纳世博会框架下的第二届"世界之虎（Alem barysy）"哈萨克式摔跤世界冠军大赛在阿斯塔纳市"雪豹"竞技体育馆圆满落幕。

本次大赛共吸引了来自40多个国家的43名运动员参赛。



哈萨克斯坦共派出5名运动员参赛，他们分别是：阿伊别克•努格马洛夫、耶勒阿曼•耶尔哈利耶夫、耶尔詹•什科耶夫、道然•努热阿林诺夫、阿伊巴特•斯伊腾。



根据比赛结果，我国哈萨克式摔跤运动员、2013年度"哈萨克斯坦之虎"阿伊别克•努格马洛夫在决赛中战胜格鲁吉亚摔跤运动员古拉姆•图希史威利赢得冠军，并获得1500万坚戈奖金。







格鲁吉亚摔跤运动员古拉姆•图希史威利获得亚军，得到500万坚戈奖金。



我国哈萨克式摔跤运动员耶尔詹•什科耶夫在季军争夺战中战胜蒙古运动员赛力克•别尔德穆拉特赢得季军，并获得300万坚戈奖金。



值得一提的是，阿伊别克•努格马洛夫曾于2014年在巴甫洛达尔举行的首届"世界之虎"哈萨克式摔跤比赛中不敌古巴运动员布雷松获得亚军。2017年，努格马洛夫如愿获得了该赛事的冠军。





【编译：木合塔尔·木拉提】