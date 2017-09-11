尼格马图林：文字改革将促进全球哈萨克人之间的交流

哈通社/阿斯塔纳/9月11日 -- 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰•尼格马图林11日在马吉利斯召开的国语拉丁文字母表统一标准制定问题听证会上表示，提升哈萨克语的国际地位是我们跻身世界前进文明行列的关键。

尼格马图林说："今天我们在讨论对国家和人民具有历史意义的国语拉丁文字母表统一标准制定问题。独立以来，纳扎尔巴耶夫总统高度重视国语的发展。目前，国内哈萨克语学校总数达70%以上。2025年，95%哈萨克斯坦公民将使用国语。而哈萨克语拉丁化将成为提高国语国际地位的重要一步。"

议长指出，哈萨克语拉丁化在精神文明复兴具有重要意义。

"国语拉丁化是纳扎尔巴耶夫总统提出的精神文明复兴倡议中最重要的部分。哈萨克语是我们的精神基础。因此，民族意识和精神的发展要从提高国语地位开始。提升哈萨克语的国际地位是我们跻身世界前进文明行列的关键。此外，新的哈萨克语标准拉丁文字母表，将促进全球哈萨克人交流体系的统一。"他说。



尼格马图林表示，国语拉丁化将促进哈萨克语的发展和现代化。他同时要求，制定拉丁文统一标准字母表工作不得出现任何错误。

【编译：小穆】