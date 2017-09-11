我国公民本国货币持有量上涨

哈通社/阿斯塔纳/9月11日 -- 据Ranking.kz网站消息，坚戈汇率的不稳定并没有对哈萨克斯坦公民持本国货币增势造成影响。

据了解，银行坚戈存款利息一年内由8.0%增长至13.2%。



2017年7月，银行个体短期存款额增长1.9%，达7.19万亿坚戈，较去年增长8.0%。该数据中，52.8%公民以外币存款（约合4.18万亿坚戈），7月该数据增长2.0%，较去年下降12.4%。



8月，全国外币存款为58.1%，去年该数据为71%。本国货币具有稳定的增长趋势，7月存款额增长1.9%（3.01万亿坚戈）。



据数据显现，一年内坚戈个人存款额增长54.9%。以下为造成坚戈存款增势的原因：个人存款利息由12.2%增至12.6%。据央行消息，一年内外币存款利息由2.4%下降至1.5%。



据了解，Kaspi银行在本国货币存款总额排名中位于榜首。2016年7月-2017年7月，该银行存款总额由2119亿坚戈增长至5091亿坚戈。



据数据显示，我国银行个人存款利息在8.0%-13.2%之间。最高为ATF银行-13.2%，依次为欧亚银行-13.1%、Tsesna银行-13.0%。



【编译：木合塔尔·木拉提】