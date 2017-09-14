纳扎尔巴耶夫：阿斯塔纳进程缓解了叙利亚战争局势

哈通社/阿斯塔纳/9月14日 -- 纳扎尔巴耶夫总统14日在总统府接见国内外记者时表示，阿斯塔纳进程缓解了叙利亚战争局势。

纳扎尔巴耶夫说："日内瓦也在进行叙利亚问题谈判。很多国家参加的这一会议遇到了一些困难。当时，俄罗斯、伊朗和土耳其等国家认为哈萨克斯坦与很多国家的关系非常好，希望我们为谈判提供平台，我们对此提供了支持。目前，和平会议正在进行当中，新一轮和谈于今日召开。谈判框架下，叙利亚部分地区停止交火，冲突各方达成停火协议，并在叙利亚境内三个地区建立冲突降低区。"

总统表示，今天召开的和平会议将就建立新的冲突降低区问题进行讨论。

"我认为我们为叙利亚恢复和平作出了重要贡献。近些年，在战火地区约有500多万人被迫离开了家园，18万6千多人失去了性命，很多人类文明遗产遭到了破坏。因此，哈萨克斯坦很重视稳定。每个国家都在为叙利亚恢复和平做出自己的贡献，而哈萨克斯坦正在实行自己分内的工作。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫还表示，哈萨克斯坦只有在联合国授权的前提下，才会向叙利亚派遣集安组织框架下的哈萨克斯坦维和力量。

【编译：小穆】