中国—东盟博览会首设一带一路展区

哈通社/阿斯塔纳/9月16日 -- 9月15日，为期4天的第14届中国-东盟博览会、中国-东盟商务与投资峰会在南宁落下帷幕。

据了解，中国-东盟博览会聚焦国际经济与产能合作，并首次设立"一带一路"专题展区。



博览会期间，共举办了36场高层论坛。与会各国政要、企业家和学者围绕"一带一路"建设、中国-东盟命运共同体建设、中国-东盟自贸区升级发展等主题展开交流。哈萨克斯坦作为首个"丝绸之路经济带"沿线国家出任特邀合作伙伴，与东盟10国等"海上丝绸之路"沿线国家相遇广西。



广西壮族自治区副主席丁向群说，哈萨克斯坦是连通亚欧大陆的重要枢纽，广西与哈萨克斯坦可以共同推动南向通道向中亚、欧洲延伸，使之成为中哈战略对接的大通道，以及商贸物流、国际产能合作和人文交流的大通道。

哈萨克斯坦投资发展部副部长哈伊洛夫在东博会上描绘了中哈交通物流合作愿景："我们不仅要在中国和哈萨克斯坦之间，更要在欧洲与亚洲之间构建起现代化交通体系。"

据悉，展会期间，联合国开发计划署主办论坛活动，英国举办中英共建"一带一路"商业合作机遇分享会，澳大利亚、斯里兰卡、波兰、乌干达等更多区域外国家举办经贸促进活动。