纳扎尔巴耶夫向第五届哈萨克斯坦汽车工业论坛致贺信

哈通社/阿斯塔纳/9月21日 - 哈萨克斯坦汽车工业第五届论坛21日在阿斯塔纳召开。

在论坛开幕式上，哈萨克斯坦第一副总理阿斯哈尔•马明向全体与会者宣读了纳扎尔巴耶夫总统致全国汽车工业从业者及与会人士的贺信。



贺信中，纳扎尔巴耶夫总统强调，建立一个强劲而富有生机的汽车制造业，是促进哈萨克斯坦经济不断发展的重要保障。因此，国家为这一产业提供战略高度的支持，并帮助企业引入所需的投资和创新扶持。



纳扎尔巴耶夫总统表示，目前许多国际领先企业正同国内汽车制造业企业一同开展合作。



总统强调指出，目前我国加工制造业中，汽车制造业的比重已经超过了10%。在工业化路线图框架下，已有100多项项目得到了落实，许多过去不曾在我国生产的高新技术产品，正在迅速实现国产化。



"我相信，随着哈萨克斯坦汽车制造业的不断发展，哈萨克斯坦的国际竞争力将得到飞速的提升，并助力哈萨克斯坦跻身世界前30强国行列的战略规划得以实现。"纳扎尔巴耶夫总统在贺信中这样说道。



21日于阿斯塔纳召开的哈萨克斯坦汽车工业第五届论坛共吸引了来自16个国家的800多个代表团参会。



【编译：木合塔尔·木拉提】