功勋人士卡拉马诺夫遗体告别会在阿拉木图举行

哈通社/阿斯塔纳/9月27日 - 哈萨克斯坦著名功勋人士、前苏联哈萨克苏维埃共和国首任总理乌扎克拜•卡拉马诺夫遗体告别会26日在阿拉木图阿吾艾佐夫国家戏剧院举行。

来自学术界的代表，阿拉木图市长包尔詹•拜别克，国家部级官员，多位议员等参加了遗体告别仪式。



在告别仪式上，阿拉木图市长包尔詹•拜别克表示，卡拉马诺夫先生的离世是整个哈萨克斯坦的悲痛。



阿拉木图市长在仪式上宣读了纳扎尔巴耶夫总统发来的唁电。





总统在唁电中表示，卡拉马诺夫先生将自己一生奉献给了国家的发展，为我国社会经济发展作出了卓越贡献，凭借卓越的组织能力与威望，曾担任许多重要的国家公职，并负责任的完成了人民赋予其肩的任务。



总统强调，哈萨克斯坦人民将永远铭记卡拉马诺夫先生的贡献。



乌扎克拜•卡拉马诺夫，1937年8月20日出生于哈萨克斯坦克孜勒奥尔达州。前苏联时期曾任哈萨克苏维埃社会主义共和国最后一任部长理事会主席及首任总理职务。独立后曾历任国家顾问、议会议员等职务。



卡拉马诺夫先生于本月25日去世，享年80岁。



【编译：木合塔尔·木拉提】