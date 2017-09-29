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    10:06, 29 9月 2017 | GMT +6

    “家乡”全国论坛在阿克托别开幕 总统致信祝贺

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    哈通社/阿斯塔纳/9月29日 - 哈萨克斯坦"家乡"全国论坛28日在阿克托别盛大开幕，纳扎尔巴耶夫总统向论坛致贺信。

    在当天的开幕仪式上，出席开幕式的国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃向与会者们宣读了总统的贺信。

    总统在贺信中表示，自其署名文章发表以来，我国各地均在"精神文明的复兴"框架下开展了一系列工作。其中最重要的便是《家乡（Туған жер）》战略。

    "无论一个人身在何处，其脐带之血所留下的土地--家乡，始终有着独特的地位。我们每一个人都会为自己的家乡感到自豪，身在海外会思念家乡，当有能力时会为家乡作出贡献。对家乡的感情也自然而言的会成为对祖国的热爱，对家乡的贡献也同样是对祖国的贡献。"纳扎尔巴耶夫总统在贺信中说。


    总统强调，《家乡》战略旨在激发公民的爱国热情，并通过正确的引导和组织，将人民的爱国热情转化为建设家园的动力。

    据悉，除来自全国各地的代表外，出生于阿克托别、目前侨居他国的300多名侨民代表（来自近20多个国家）也出席了此次在阿克托别举行的"家乡"全国论坛。


    来自各国的侨民此次为当地带来了近50亿坚戈的投资。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    总统 阿克托别 黄金储备
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