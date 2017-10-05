中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    12:50, 05 10月 2017 | GMT +6

    纳扎尔巴耶夫总统视察克孜勒奥尔达州

    None
    None
    哈通社/阿斯塔纳/10月5日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统5日上午抵达克孜勒奥尔达，开始对该州进行视察工作。

    视察期间，总统将考察拜科努尔航天发射基地、"先祖阔尔库特"纪念馆以及当地文化和工业企业。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    克孜勒奥尔达 拜科努尔 总统 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!