叶尔兰•卡林就吉尔吉斯总统言论发表评论

哈通社/阿斯塔纳/10月8日 - 哈萨克斯坦国际关系委员会主席、著名政治学者叶尔兰•卡林通过其个人Facebook主页，评论了吉尔吉斯总统阿勒玛兹别克•阿坦巴耶夫7日针对哈萨克斯坦所发表的言论。

在其Facebook主页上发表的评论中，叶尔兰•卡林先生指出，即将卸任的吉尔吉斯总统近期针对哈萨克斯坦及哈萨克斯坦领导人的抹黑言论不断升级，而且从该国知识界人士的参与来看，这些言行呈现出有组织性。



学者说："但哈萨克斯坦传媒领域并没有对此类有挑衅目的和刻意组织相关人员发表的言论作出回应。这是正确的，相互的挑衅性言论只会带来不良的后果。在我们国家，对国家间关系重视始终会被置于短期政治利益之上。"



叶尔兰•卡林指出，哈萨克斯坦外交人员在这一事件上保持了礼貌和尊严。



"但从目前正在发生的情况来看，吉尔吉斯当局似乎决定把哈萨克斯坦的这个因素作为一个政治工具，通过人为的煽动爱国主义情绪来动员和巩固候选人的选民。 为了政治目的而选择牺牲国家关系的行为十分常见。"叶尔兰•卡林补充说。



"但令人振奋的是，这种有组织的、‘歇斯底里'的政治手段，并未受到吉尔吉斯社会舆论的支持。因为普通民众明白这些是选举前激情的后果，所以我们只能希望选举尽快结束，两个兄弟国家的政治家开始以清醒的心态解决真正紧迫的问题。"专家总结说。



【编译：木合塔尔·木拉提】