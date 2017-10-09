总统接见哈萨克文拉丁字母改革工作组

哈通社/阿斯塔纳/10月9日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统9日在总统府接见哈萨克文拉丁字母改革工作组。

会谈中，总统听取了工作组哈萨克文拉丁字母改革工作汇报和全民讨论期间收到的建议，并指出，国语文字改革是精神文明复兴计划最重要的问题之一。

纳扎尔巴耶夫说："目前国内正在热议哈萨克文拉丁化问题，很多人参与了统一字母表制定工作。文字改革的呼声在独立时就开始兴起，我也一直都在高度关注这一问题。"

总统表示，国语文字改革进程是具有历史性的重要问题。很多人在全民讨论时提出了自己的建议，每个人的建议都很重要。

会谈中，阿赫梅托夫·巴依图尔森诺夫语言教育学院、叶尔登·哈吉别科和沙伊苏勒坦·沙伊阿赫麦托夫共和国语言中心主任就文字改革工作进行了汇报。

纳扎尔巴耶夫就目前展开的文字改革工作表示满意，并指出，改革不应对其他语言造成影响以及不能违反公民的权利。

"哈萨克文字拉丁化不会对俄罗斯语和其他语言造成影响，也不会限制公民权。俄语将继续使用西里尔文字母，哈萨克语拉丁字母将对哈萨克语的发展有利。"

纳扎尔巴耶夫强调，哈萨克文拉丁字母改革工作是复杂的进程，其主要目的为扩大哈萨克语使用范围，推动语言的发展。

最后，总统向政府和教育领域负责人下达了一系列具体的工作任务，并向支持和积极参与文字改革进程的哈萨克斯坦人民、语言专家和科学家表示感谢。



【编译：小穆】