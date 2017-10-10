政府总理萨金塔耶夫就吉尔吉斯总统言论发表声明

哈通社/阿斯塔纳/10月10日 - 哈萨克斯坦政府总理萨金塔耶夫9日就吉尔吉斯总统阿坦巴耶夫相关言论发表特别声明。

声明中表示，吉尔吉斯总统出于影响自身国家选举活动为目的，发表的一系列不负责任的、具有挑拨性质的、虚假的指控，不应对两国长期的友谊和互助关系造成影响。



声明中指出，自独立至今，哈萨克斯坦共和国经济实现了近20倍的增长，直接外国投资规模超过2650亿美元。110万民众的住房问题得到了解决，6.1万户居民改善了住房条件，每年新增工作岗位27万个，全国平均寿命达到72.3岁。



近15年来，哈萨克斯坦人均工资和退休金增长10倍有余。根据国际养老金与社会福利协会数据显示，哈萨克斯坦最低及平均退休金标准较吉尔吉斯高出5倍和3倍。



经济的稳定发展，国家GDP的增长为哈萨克斯坦向伙伴国家进行援助提供了可能。哈萨克斯坦共和国根据1997年4月8日的永久友谊条约和2003年12月25日的联盟关系协议，一直坚持同吉尔吉斯共和国建立和巩固兄弟情义和睦邻友好的关系。



声明指出，近几年来，尤其是在吉尔吉斯遭遇困境之时，哈萨克斯坦始终坚持向吉尔吉斯人民提供帮助，理解和及时回应吉尔吉斯领导人的请求，提供了大量人道主义援助物资。



为帮助吉尔吉斯尽快完成加入欧亚经济联盟的进程，哈萨克斯坦总统批准向吉尔吉斯提供1亿美元的技术援助金。在人道主义援助系统内，向吉尔吉斯提供了2000万美元拨款，用于建设在比什凯克和奥什的学校。在吉尔吉斯经济中来自哈萨克斯坦的投资达8.2亿美元，为吉尔吉斯创造了数千工作岗位。



声明最后强调称，吉尔吉斯总统出于个人目的发表的不实言论，不会影响哈萨克斯坦政府继续深化发展哈萨克-吉尔吉斯战略伙伴关系和友好关系的努力。



声明全文可在哈萨克斯坦总理官网查阅。



【编译：木合塔尔·木拉提】