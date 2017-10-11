哈萨克斯坦首列跨血型肝脏移植手术在阿斯塔纳进行

哈通社/阿斯塔纳/10月11日 -- 哈萨克斯坦首列跨血型肝脏移植手术11日8时30分在阿斯塔纳国家肿瘤和器官移植研究中心进行。

研究中心首席外科医生托汗·苏勒坦阿利耶夫表示，捐肝者和患者是亲属关系，但血型不同。

"以前，我们在血型不同的情况下无法进行移植手术。近些年，韩国和日本在跨血型肝脏移植手术领域取得了不少成就。我们也应该从这些经验学习。"他说。

国家肿瘤和器官移植研究中心表示，手术将由首尔国立大学医院国际中心负责人光文李（Kwang Woong Lee）和器官移植中心教授宫邱恩（Koong Chull Enn）主刀进行，而我国专家将全程观察手术过程，掌握跨血型肝脏移植手术领先技术，学习该领域的经验。

据了解，韩国专家光文李医生目前已成功进行过1000多列肝脏移植手术，其中跨血型肝脏移植手术为80多列。

"说实话，这类手术有一定的难度。手术后1-3月内，患者就会恢复健康。目前，哈萨克斯坦也有能力进行该手术，技术情况也达到了国际标准。" 光文李医生说。

据悉，今天进行的跨血型肝脏移植手术将持续8-9小时。

【编译：小穆】