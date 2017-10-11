总统出席独联体首脑理事会小范围会谈

哈通社/阿斯塔纳/10月11日 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统11日出席在俄罗斯索契市召开的独联体国家首脑理事会会议小范围会谈。

参加这一会议的还有：阿塞拜疆总统阿利耶夫，亚美尼亚总统萨尔基相，白俄罗斯总统卢卡申科，摩尔多瓦总统多东，俄罗斯总统普京，塔吉克斯坦总统拉赫蒙，土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫，吉尔吉斯总理伊萨科夫以及独联体执行委员会主席-执行秘书列别杰夫。





纳扎尔巴耶夫总统在讲话中高度评价了独联体在各成员国经贸往来发展中发挥的重要作用。



总统还指出了独联体现代化改革的一些主要方向。



纳扎尔巴耶夫总统建议重新修订独联体未来发展概念，拟定新的方案。



"独联体国家自由贸易服务将为各国商界人士开展经贸活动提供巨大的便利，并使国家之间的经贸合作提升到一个新的高度。我建议国家首脑理事会和执行委员会应加快这一方面的工作力度，尽快使其得到落实。"总统说。



纳扎尔巴耶夫总统还高度评价了俄罗斯在担任独联体轮值主席国期间的工作，并预祝下一任主席国塔吉克斯坦取得成功。



【编译：木合塔尔·木拉提】