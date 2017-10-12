政府新闻处：总统在索契未同吉尔吉斯总理举行会谈

哈通社/阿斯塔纳/10月12日 - 哈萨克斯坦共和国总理新闻处12日针对吉尔吉斯总理伊萨科夫10月11日发表的有关哈萨克斯坦总统的言论发表正式声明。

声明称，在11日于俄罗斯索契举行的欧亚经济委员会最高理事会会议期间，哈萨克斯坦总统未同吉尔吉斯总理举行会谈。"正如伊萨科夫先生放置在其Facebook主页上的图片所示，他只是站在离总统较近的位置。"声明中说。



"第二，有关哈萨克斯坦总统‘下达指示要求哈萨克斯坦政府解决所有在边境地区出现的问题'的报道是虚假不实的。实际上，政府收到的是针对相关问题组织政府间磋商的指示。"声明中称。



此前有媒体报道称，哈萨克斯坦国家安全委员会边防管理局同内务部、国家收入和运输管理委员会联合对我国所有边境地区，包括哈萨克斯坦-吉尔吉斯边境开展了特别行动。加强对跨越边境的个人、车辆、货物和商品进行检查的措施，在现行法律框架下确保哈萨克斯坦和外国公民权利不受滥用。



"目前对过境人员未采取任何限制或禁止。边境特别行动的主旨，旨在预防边境违法行为，查明与恐怖主义活动、走私和其他犯罪行为有联系的人员，检查边境规范和移民法规的执行情况。于此同时，吉尔吉斯方面由于总统选举事宜而强化了对边境的管理。"声明称。



声明同时强调，哈萨克斯坦政府愿同所有媒体建立公开透明的信息发布合作。



【编译：木合塔尔·木拉提】