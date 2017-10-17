哈萨克图书展在联合国教科文组织总部举办

哈通社/阿斯塔纳/10月17日 -- 哈萨克斯坦国立学术图书馆日前在联合国教科文组织总部举行主题为"面向未来的计划-精神文明的复兴"的图书展。

据悉，此次图书展是在联合国教科文组织框架下的《公共意识现代化：哈萨克斯坦的道路和纳扎尔巴耶夫模式》大会期间举办的。活动以宣传纳扎尔巴耶夫总统"精神文明复兴"规划中"的哈萨克文拉丁字母改革"、"新人文知识"、"家乡"、"哈萨克斯坦圣地"、"全球化时代哈萨克斯坦的先进文化"、"百位新名人"等项目为主旨，借此向人们介绍哈萨克人民的文化、传统习俗、语言、历史名胜和独立的哈萨克斯坦各阶段的发展。



图书展分为四个部分，包括纳扎尔巴耶夫总统的文集、稀有和少见的文献、哈萨克斯坦历史上的拉丁字母哈萨克文出版物以及哈萨克和哈萨克斯坦诗人、学者、文豪的各类作品等。



图书展中，1929年-1940年期间，在哈萨克斯坦境内出版的拉丁字母哈萨克文出版物是重要的展示部分。其中展出了最早一批研究此类字母的研究文献、阿拜的各类文集，以及众多在大清洗期间遇害的哈萨克精英学者、文豪的作品。



图书展展出了以哈萨克文、英文、法文以及拉丁字母哈萨克文出版的100多部书籍。



【编译：木合塔尔·木拉提】