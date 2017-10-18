哈通社/阿斯塔纳/10月19 -- 18日，在联合国教科文组织位于巴黎的总部"国际舞台上的现代哈萨克斯坦文化"项目框架下举行了《公共意识现代化：哈萨克斯坦的道路和纳扎尔巴耶夫模式》大会。

据了解，会议围绕着"精神文明复兴的全球经验及哈萨克斯坦模式"、"文化遗产-国家特征的基础"、"社会统一 - 国际稳定的因素"、"文化融合-社会和平与对话的基础"等话题进行了讨论。



另外，哈萨克斯坦总统办公厅内政办公室主任阿依达•巴拉耶娃在联合国教科文组织总部就"面向未来的计划：精神文明的复兴"规划进行了介绍。



巴拉耶娃表示，数字科技的飞速发展以及进入所有行业使社会经济关系形成了新的模式。



她还表示，独立25年来，哈萨克斯坦在成为市场经济的民主国家的路上做出了多个大胆的改革。哈萨克斯坦在过度时期并没有将发展速度放缓。2012年纳扎尔巴耶夫总统为实现跻身全球前30位发达国家行列的目标推出了"哈萨克斯坦-2050"发展战略。而实现目标的主要机制是加强人力资本。独立以来，哈萨克斯坦经历了巨大的变化。人类生活方式和思维或许不能改变，但可以通过教育和行动来塑造。而总统希望通过制定全民振奋规划而推进精神文明。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】