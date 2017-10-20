分析人士：哈萨克斯坦始终愿同吉尔吉斯保持睦邻友好
萨纳特•阔什穆巴耶夫称："在吉尔吉斯坦加入欧亚经济联盟后，哈萨克斯坦对吉经济提供了大量支持。从吉尔吉斯加入联盟伊始，哈方就针对边境检验检疫和海关管理提出了建议。政府总理萨金塔耶夫在与吉尔吉斯斯坦总理会面时也提到过此问题。"
据他所说，当时所有专家顾问都非常重视统计上的错误问题。例如，吉尔吉斯方面公布的与中国贸易的统计数据，与同期中国发表的统计数据截然不同。
"许多专家学者、哈萨克斯坦商界人士、企业协会等均就建立准确的标准规范进行过讨论。考虑到双方之间的友好关系和伙伴关系等因素，哈方一直对吉方出口商的一些违规行为采取了某种忽视态度。考虑到吉尔吉斯的经济和社会状况，哈方的做法实际上也完全可以视为是对吉经济发展的一种援助方式。当然，这都是在基于对吉尔吉斯出口商和商业协会，会逐步规范自身行为的预期下采取的态度。"
萨纳特•阔什穆巴耶夫强调，不断出现的违规行为，最终令吉尔吉斯斯坦的生产商失去了哈方的信任。
"即便哈萨克斯坦消费者愿意购买吉国商品，以支持吉尔吉斯的经济，但吉方似乎对提高自身产品治疗毫不在意，"他说，"有鉴于此，海关强化对奶制品、肉类、水果和蔬菜等进口产品的检验检疫标准是非常必要的。"
他举例称，哈萨克斯坦产品在进入中俄市场时，不仅面对激烈的市场竞争，在海关过境期间还会经过非常细致的检验检疫程序。
他还指出，对于任何一个国家而言，相比对邻国经济的扶持，本国人民的身体健康更加重要。
同时，阔什穆巴耶夫强调哈方始终在努力保持与吉尔吉斯斯坦的友好关系。
阔什穆巴耶夫认为，在这个问题上，吉尔吉斯方面有必要采取有力的措施改善当前的状况。
"相比解决问题，吉方大多数时间更倾向于推卸责任。因此我认为，是时候建立一个规范的、长效的、互利的双边机制了。" 阔什穆巴耶夫说。
【实习编译：麦尔外提 编辑：木合塔尔·木拉提】