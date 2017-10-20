哈萨克斯坦所有城市将开设“为科学服务中心”

哈通社/阿斯塔纳/10月20日-- 哈通社记者报道，我国所有城市将于明年开设为科学服务中心， 新的机构将为全部科学家们提供服务。

哈萨克斯坦教育和科学部副部长阿斯兰别克•阿尔明在《以科学技术市场化推进科学与商业的一体化》论坛中发表了上述消息。



副部长在发言中指出，为不断推动哈萨克斯坦科学研究的发展，教育和科学部正在落实多项具体措施。



据其介绍，教育和科学部计划在2018年以国家分析中心及其附属分支机构为基础，在全国各地开设科学服务中心。



副部长在发言中提到，通过该中心，科学家能够进入国际数据库并为申请科研项目津贴获得专业咨询服务。



"同时，该中心将提供发布科学论文途径的专业指导、项目市场化方面的市场销售支持、选择与分析科学信息的深入的分析研究、为科学家们介绍IT技术和各类新服务等工作。"他说。



阿尔明表示，借助科学服务中心，研究人员和学者将可在本地处理许多重要事务，而无需前往首都或阿拉木图。



值得一提的是，主题为《以科学技术市场化推进科学与商业的一体化》论坛20日在阿斯塔纳举行。论坛参与者们正在就有关科学与科技工作成果的发展方向的重要问题，以及科学与商业关系的落实方案进行讨论。



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