历史剧《哈萨克汗国》第二季正式开拍

哈通社/阿斯塔纳/10月23日 -- 由沙肯•阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂和导演鲁斯帖穆•阿布德拉谢夫的"半人马座"电影制作公司联合拍摄的哈萨克汗国第二季《哈萨克汗国--黄金王座》拍摄工作正式开始。

导演阿布德拉谢夫说："《哈萨克汗国》电视剧第一季受到了国内观众的欢迎。很多观众通过社交平台和写信的方式对导演组和拍摄组表示感谢。当然，也有些观众对作品提出了自己的意见。我们注意到观众们希望我们拍摄第二季，这对我们来说非常重要。纳扎尔巴耶夫总统在《面向未来的计划：精神文明的复兴》署名文章中表示，'新型现代化的主要条件是-要维护和延续民族文化和民族性。没有这些，也不会有精神复兴。'总统的倡议也成为了电视剧的主要理念。经过一段时间的休整，我们开始进行第二季拍摄工作，祝拍摄组工作顺利。"



导演表示，电视剧第二季集数为10集，将讲述贾尼别克可汗继承王位和哈萨克汗国的发展和繁荣。

"剧组整个夏季处于第二季拍摄筹备阶段，回顾了第一季出现的错误和缺陷。这段时间内，我们完成了电视剧剧本和配角试镜工作。根据计划，我们希望年底前完成拍摄工作40%。" 阿布德拉谢夫说。



据悉，根据最初公布的拍摄计划，《哈萨克汗国》分为两季，每季10集。该剧由哈萨克斯坦文化和体育部于2014年11月立项，2015年开拍。电视剧第一季于今年3月份开始在国内各大电视频道播出，电影版《哈萨克汗国--不败之剑》2017年1月5日在全国各大电影院上映，并受到了国内外观众的欢迎。



【编译：小穆】