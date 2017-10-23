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    18:10, 23 10月 2017 | GMT +6

    托卡耶夫会见经合组织秘书长古里亚

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    哈通社/阿斯塔纳/10月23日 -- 据参议院消息，哈萨克斯坦参议院（议会上院）主席哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫23日会见首次访问哈萨克斯坦的经济合作与发展组织（OECD）秘书长安赫尔•古里亚。

    托卡耶夫在会谈中强调，哈萨克斯坦非常重视与经合组织的合作，经合组织是哈萨克斯坦在国际舞台上的重要伙伴。

    "哈萨克斯坦将经合组织成员国视为发展路上的榜样。"托卡耶夫说。

    会谈中，双方就经合组织项目在哈萨克斯坦的发展情况及成果进行了讨论。

    据了解，经合组织提供的方案将面向经济包容性和持续性、中小型企业发展提供条件、支持弱势群体以及解决基因性等问题。其中大部分旨在解决社会性问题。

    古里亚高度评价哈萨克斯坦目前正在实施的各项政策，并表示将为哈萨克斯坦提供必要的咨询服务。

    经合组织秘书长还就举行欧亚周的支持态度表示感谢，并提议在组织议会框架下加强合作关系。此外，古里亚还邀请托卡耶夫参与组织议会相关工作。

    托卡耶夫在会议最后强调，为取保可持续性经济发展，哈萨克斯坦将吸取经合组织成员国家的经验。

    【编译：冰山  编辑：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    议会上院 议会 黄金储备
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