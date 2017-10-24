萨金塔耶夫：同经合组织的合作对哈萨克斯坦至关重要

哈通社/阿拉木图/10月24日 主题为《经合组织欧亚周-2017：开放市场共享繁荣》的大型论坛，24日在阿拉木图召开，政府总理萨金塔耶夫出席活动，并在发言中谈到了与经合组织国家合作对哈萨克斯坦发展的影响。

在论坛开幕式上，总理强调了哈萨克斯坦参与经合组织各种活动的重要性。



"经合组织的建议旨在加快结构改革，支持公共行政，税收，立法，经济发展等创新技术，特别是在竞争的背景下。哈萨克斯坦准备通过借鉴经合组织的经验，为欧亚大陆的可持续社会经济发展做出贡献。"萨金塔耶夫说。



总理还表示，哈萨克斯坦的竞争力取决于人力资本的质量以及新技术的发展水平。"因此，同经合组织和成员国在这个方向的合作，对哈萨克斯坦而言非常重要。"他说。



总理指出，经合组织将哈萨克斯坦纳入其国家方案的举措，证明了哈萨克斯坦为在2050年前机身全球最先进30国行列的努力，获得了经合组织及其成员国的认同。



萨金塔耶夫还谈到哈萨克斯坦在贸易、运输、物流和经济方面取得的成就，强调我国目前在世行公布的全球营商环境排名中位居第35位，2015年哈萨克斯坦正式成为世贸组织第162位成员国，2017年前9个月国内生产总值同比增长4.3％。



据悉，在阿拉木图举行的《经合组织欧亚周-2017：开放市场共享繁荣》论坛有经合组织主办。出席本论坛的嘉宾除哈萨克斯坦总理萨金塔耶夫外，还包括中亚和高加索国家的总理，东欧国家部长级官员，以及经合组织成员国驻外使节等。



经合组织秘书长古里亚强调，欧亚国家面临金融危机带来的一些经济挑战。不过，据他介绍，该组织还在扩大与欧亚大陆的合作，特别是与哈萨克斯坦的合作。



经济合作与发展组织，简称经合组织（OECD），成立于1948年，是由34个市场经济国家组成的政府间国际经济组织，作为一个致力于民主和市场经济的国家论坛，旨在共同应对全球化带来的经济、社会和政府治理等方面的挑战，并把握全球化带来的机遇。



【编译：木合塔尔·木拉提】