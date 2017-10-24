萨金塔耶夫在阿斯塔纳同经合组织秘书长古里亚举行会谈

哈通社/阿拉木图/10月24日 - 正在阿拉木图出席《经合组织欧亚周-2017：开放市场共享繁荣》大型论坛的哈萨克斯坦政府总理萨金塔耶夫，24日同经合组织秘书长古里亚及其他参会国家代表团团长举行会谈。

在会谈中，双方指出，在经合组织国家方案的框架下，哈萨克斯坦与经合组织自2015年开始的合作迈上了一个新的台阶。



经合组织已批准将同哈萨克斯坦之间的国家合作方案延长至2018年。



双方就进一步提高哈萨克斯坦国家机构参与经合组织委员会和工作组相关计划的有效性等问题进行了讨论，并高度评价了哈萨克斯坦为成为经合组织教育政策委员会"正式会员"和钢铁委员会"准会员"而采取的努力。



会谈中，双方还就哈萨克斯坦在2019-2020年期间，正式加入经合组织竞争委员会的问题进行了讨论。哈萨克斯坦专家目前正在积极努力确保经合组织对自由竞争的所有建议得到执行和落实。



根据会谈结果，双方均表示愿意进一步加强密切的合作。



应该指出的是，2015年3月，哈萨克斯坦同经合组织签署了对反垄断立法和政策进行审查的协议，此后鉴于在反垄断立法方面的积极变化，哈萨克斯坦于2016年6月17日获得了经合组织竞争委员会的准入资格。



【编译：木合塔尔·木拉提】