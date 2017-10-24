纳扎尔巴耶夫总统会见阿布扎比王储

哈通社/阿斯塔纳/10月24日 - 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫今天在阿布扎比会见了阿布扎比王储和阿拉伯联合酋长国武装部队最高指挥官谢赫穆罕默德•本•扎耶德•纳哈扬。

会谈中，纳扎尔巴耶夫总统高度评价了哈萨克斯坦与阿联酋之间基于友好互信的外交关系，并强调有必要进一步推进两国关系的深入发展。



纳扎尔巴耶夫说："无论在国际舞台上，还是在经济领域，阿联酋都对哈萨克斯坦提供了长期的支持，多年来我们建立了密切的关系，对此我深表感谢。"



总统强调称，目前哈萨克斯坦和阿联酋在石油化工、农业和核工业等多个经济领域，共同开展了多个联合项目。



纳扎尔巴耶夫还高度评价了在穆斯林世界中，阿联酋在高新技术发展领域的领先地位。



谢赫穆罕默德•本•扎耶德•纳哈扬表示，目前阿联酋与哈萨克斯坦双边关系处在迅猛发展的新阶段。他还高度评价了纳扎尔巴耶夫总统在两国关系上发挥的积极作用。



阿布扎比王储补充说，由于纳扎尔巴耶夫总统的前瞻性政策，哈萨克斯坦一直在稳步发展。



会谈中，双方还对共同关心的区域和国际议程上最紧迫的问题给予了关注。



【编译：木合塔尔·木拉提】