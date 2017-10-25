联合国安理会叙境内化武袭击调查任务延长决议未获通过 哈萨克斯坦投弃权票

哈通社/阿斯塔纳/10月25日 -- 据哈巴尔电视台消息，24日，联合国安理会对有关延长调查叙利亚境内化学武器袭击联合调查机制任务期限的决议草案进行表决。这项由美、英、法等国提出的决议草案当天未通过。

10月18日，美国等国向所有安理会成员散发了延长联合机制任期的草案并交付表决。

俄罗斯常驻联合国代表涅边贾在投票前提议，表决应在调查机制报告发表后进行。但经安理会成员现场表决，他的提议未获通过。在之后对决议草案的表决中，俄罗斯和玻利维亚投出反对票，哈萨克斯坦和中国投出弃权票，美、英、法等11国投赞成票。

10月26日，联合调查机制将发表一项新的报告，公布更多发生在叙利亚境内的化学武器袭击事件的调查进展。

哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特·奥马洛夫在表决后发言称，哈萨克斯坦支持延长禁止化学武器组织－联合国联合调查机制（JIM）任务。但哈方认为，首先要听取联合调查机制26日发表的新报告。他同时还就安理会成员国未就该重要的问题达成共识表示遗憾。

据了解，俄罗斯在安理会的近6年工作中9次使用了否决权。

据悉，2015年9月，联合国安理会授权设立禁止化学武器组织-联合国联合调查机制，以查明叙利亚境内多起化学武器袭击事件的责任方，联合调查机制于当年11月开始全面运行。2016年11月，安理会通过决议延长该机制的任务期限至2017年11月17日。

【编译：小穆】