萨金塔耶夫：吉尔吉斯海关管控不力致欧亚经济联盟成员国受损失

哈通社/阿斯塔纳/10月26日 -- 政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫25日在出席欧亚政府间委员会会议时表示，吉尔吉斯斯坦进口货物导致欧亚经济联盟成员国受损失。

萨金塔耶夫说："2016年，哈萨克斯坦在关税同盟海关部门联席会、欧亚经济委员会和欧亚政府间委员会会议上提出要加强关于具体海关价值的海关行政管理工作。根据讨论结果，欧亚经济委员会会议2017年3月份组建监管从中国进入欧亚经济联盟成员国的货物数据工作小组。此外，关税同盟海关部门联席会决定各成员国要监管进口关税的确认和分配的信息。"

据萨金塔耶夫介绍，2017年6月5日，哈萨克斯坦财政部国家收入委员会与吉尔吉斯共和国海关达成了一项联合行动计划，该计划旨在杜绝来自中国的未经正确申报的产品流入吉尔吉斯和哈萨克斯坦境内。但由于吉尔吉斯方面没有落实计划中的职责，这一行动未能取得成效。

萨金塔耶夫还表示，受吉尔吉斯海关管控不力影响，3年间欧亚经济联盟关税损失达8.28亿美元。此外，哈俄白三国增值税损失总额达18.7亿美元。其中，哈萨克斯坦增值税损失总额为1.52美元、俄罗斯和白俄罗斯分别为16.32亿美元和8500万美元。

总理表示，哈方采取行动在哈吉边境挫败多起违反关税法律的案件。吉尔吉斯总理伊萨科夫对阿斯塔纳进行的访问期间，双方就该问题进行了讨论。根据会议结果，双方建立了两国副总理监督下进行工作的工作小组。

【编译：小穆】