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    14:05, 26 10月 2017 | GMT +6

    纳扎尔巴耶夫总统将对阿塞拜疆进行工作访问

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    哈通社/阿斯塔纳/10月26日 -- 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫于10月30日对阿塞拜疆进行工作访问。

    访问框架下，总统将出席"巴库-第比利斯-卡尔斯"铁路运输线通车仪式。

    【编译：小穆】

     

     

    标签:
    哈萨克斯坦 总统 阿塞拜疆 黄金储备
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