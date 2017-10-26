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14:05, 26 10月 2017 | GMT +6
纳扎尔巴耶夫总统将对阿塞拜疆进行工作访问
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哈通社/阿斯塔纳/10月26日 -- 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫于10月30日对阿塞拜疆进行工作访问。
访问框架下，总统将出席"巴库-第比利斯-卡尔斯"铁路运输线通车仪式。
【编译：小穆】
标签:
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