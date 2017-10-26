萨金塔耶夫会见曼格斯套州企业家代表

哈通社/阿斯塔纳/10月26日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫26日会见曼格斯套州企业家代表。

会谈中，各代表就发展公私合作伙伴关系、信贷可及性、制定国家旅游发展规划以及农业领域水资源供应等问题进行了讨论。



据了解，Zapkaztranzit股份公司董事会主席兼曼格斯套企业家协会主席苏因德科夫、Kazteniztransflot公司总裁奥尔曼诺夫、"里海控股"公司总裁兼曼格斯套州旅游协会主席科赫、Agro-rost农民协会主席吉恩巴耶娃、"时代与K"公司总裁伊兹玛伊洛夫、"阿克套机场"股份公司执行总裁卓勒达索夫、Kezbi有限公司总裁克兹巴耶夫、deSali design territory studio公司总裁沙勒赫娃、Kazazot股份公司分部总裁梅恩德巴耶夫等人出席了本次会谈。



另外，哈萨克斯坦文化和体育部阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒和国家投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克也出席会谈，并就会议内容发表了个人意见。



萨金塔耶夫会谈中强调了哈萨克斯坦企业经营环境已得到改善，政府为国企发展创造便利做出了大量的工作。此外，他还表示，政府为商业重建正在积极实施各项措施。其中，营业相关手续已减少了近三倍。



据了解，就减少营业相关统计、报告以及多余税务工作也在进行中。此外还包括，增加企业国家采购和准国家采购的便利性。



目前，政府为生产性就业以及全民创业发展条件提供了良好的政策，其中包括发放近1800万的小额信贷等。根据总统的指令， 2050年前，中小型企业占国内生产总值的比例应至少达到50％，因此政府将继续着手国内企业的发展。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】