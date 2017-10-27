哈萨克斯坦和阿塞拜疆双边贸易额增长

哈通社/巴库/10月27日 - 哈萨克斯坦驻阿塞拜疆大使贝布特•伊萨巴耶夫10月26日在巴库举行的新闻发布会上称，2017年1-9月哈萨克斯坦和阿塞拜疆之间的贸易额增长了12-15％。

他说，在此期间，约有150万吨货物通过铁路运输，同比增长146％。



"从哈萨克斯坦到阿塞拜疆运输的货物数量增加了74.49万吨，增长了269％，"伊萨巴耶夫说，"从阿塞拜疆及其领土进口到哈萨克斯坦的货物量由于糖业产品、化学品和苏打糖果产品的运输增长而增加了10.67万吨，同比增长58％。哈萨克斯坦的过境运输量增加了5400吨，同比增长25％。"



他指出，近年来，由于全球性的金融和经济危机的影响，哈萨克斯坦与阿塞拜疆的双边贸易额差略有下降。



"不过，过去一年半以来，两国之间的贸易额稳步增长，"他说，"去年两国贸易额增长了7-9％，今年前9个月增长了12-15％。两国总统在今年4月一至认同应将双边贸易额再增加2 -2.5倍。"



据其介绍，为实现双边贸易额的增长，两国制定了专项发展路线图，并将于今年年底在巴库举行哈-阿政府间经济合作委员会会议。



"会议将讨论一系列与两国经贸关系有关的问题，并制定相应的机制和解决办法。" 伊萨巴耶夫说。



伊萨巴耶夫说指出，至2020年西欧-东亚方向的货物运输量将增加5倍，将有130万个集装箱从中国运往西欧，以及其中30万个集装箱将沿通过哈萨克斯坦-阿塞拜疆沿高加索线路运往欧洲。



"从欧洲经阿塞拜疆和哈萨克斯坦转往中亚和中国的货物，以及通过哈萨克斯坦和阿塞拜疆到欧洲的中国货物流量将大大增加。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】