驻约旦大使：拜巴斯苏丹所占领的古城墙依旧保存完整

哈通社/阿斯塔纳/10月31日 -- 哈萨克斯坦驻约旦特命全权大使阿扎马特•别尔德拜30日就拜巴斯苏丹在约旦留下的历史进行了介绍。

别尔德拜向记者讲述了1250年拜巴斯苏丹占领卡拉克城墙的故事。据了解，该城墙当时由十字军所建，随后被萨拉丁所带领的穆斯林军攻占。



"这里的历史荣誉可想而知。追溯历史可发现，马穆鲁克的领袖拜巴斯苏丹1250年攻占卡拉克，并在这里修建了大型建筑以及地下图书馆。这也与哈萨克历史有着紧密联系。"驻约旦大使说。



别尔德拜表示，在约旦有很多类似卡拉克的历史古城。



别尔德拜说："约旦就像‘露天博物馆'。约旦首都为安曼，曾经被命名为费拉德菲亚。自罗马帝国时代开始的历史古迹遍布约旦境内，世界七大奇迹之一佩特拉古城也位于约旦。每年，约旦都会接待来自世界各地的100万游客。著名电影《圣战奇兵》也在这里拍摄。"



据他透露，哈萨克斯坦公民可从阿联酋、土耳其、俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚等国家转机到达约旦。



拜巴斯苏丹，也被称为"胜利王"拜巴尔一世，埃及马穆鲁克王朝最伟大的统治者，拜巴尔一世生于一个钦察突厥人家庭，其出生地位于今哈萨克阿特劳州境内。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】