哈通社/阿斯塔纳/10月31日 - 中国小学生在课堂上欣赏由迪玛希演奏的哈萨克民乐。

30日，哈萨克斯坦歌手迪玛希•库达伊别尔艮在自己的INS和微博社交平台账号上，同时分享了一段视频，并在评论中写道："北京某个学校学生在听我在阿斯塔纳演出时演奏的哈萨克冬不拉曲《Aday》，音乐无国界，爱你们，小宝贝们！"







迪玛希曾在今年于中国举行的音乐竞技节目《歌手2017》中取得第二名。



INS上视频的播放量接近10万余次，而他的这条微博转发量已经接近一万余条，歌迷在转发和评论栏对歌手表达支持，还有许多人询问歌手新专辑的情况。

Кішкентай құлыншақтар, менің Астана аренадағы "Бастау" концертімде ойнаған "Адай" күйін тыңдап отыр екен. Пекиндегі орта мектептен көрініс). Қол соққан кішкентай саусақтарыннан айналдым))) Бақытты болыңдар. Музыкада - тіл жоқ!!! __________________________ #DQ #DIMASH #DEARS __________________________ Маленькие детишки слушают кюй «Адай», который я исполнил на моём сольном концерте «Бастау».Видео было снято в средней школе г.Пекин). Будьте счастливы!) Язык музыки понятен всем!!! __________________________ Little kids listen to the kyu "Aday", which I performed at my solo concert "Bastau." The video was shot in the secondary school in Beijing.) Be happy!) The language of music is clear to all !!! __________________________ 小孩們聽我在我的個人音樂會“Bastau”演出的提示“Aday”，錄像帶在北京的中學拍攝。）快樂！） 所有音樂的語言都很清楚！ Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН (@kudaibergenov.dimash) 分享的帖子 · 2017-10-30，7:37 PDT

【编译：木合塔尔·木拉提】