中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:52, 31 10月 2017 | GMT +6

    中国小学生在课堂上欣赏由迪玛希演奏的哈萨克民乐

    None
    None
    哈通社/阿斯塔纳/10月31日 - 中国小学生在课堂上欣赏由迪玛希演奏的哈萨克民乐。

    30日，哈萨克斯坦歌手迪玛希•库达伊别尔艮在自己的INS和微博社交平台账号上，同时分享了一段视频，并在评论中写道："北京某个学校学生在听我在阿斯塔纳演出时演奏的哈萨克冬不拉曲《Aday》，音乐无国界，爱你们，小宝贝们！"



    迪玛希曾在今年于中国举行的音乐竞技节目《歌手2017》中取得第二名。

    INS上视频的播放量接近10万余次，而他的这条微博转发量已经接近一万余条，歌迷在转发和评论栏对歌手表达支持，还有许多人询问歌手新专辑的情况。

    Кішкентай құлыншақтар, менің Астана аренадағы "Бастау" концертімде ойнаған "Адай" күйін тыңдап отыр екен. Пекиндегі орта мектептен көрініс). Қол соққан кішкентай саусақтарыннан айналдым))) Бақытты болыңдар. Музыкада - тіл жоқ!!! __________________________ #DQ #DIMASH #DEARS __________________________ Маленькие детишки слушают кюй «Адай», который я исполнил на моём сольном концерте «Бастау».Видео было снято в средней школе г.Пекин). Будьте счастливы!) Язык музыки понятен всем!!! __________________________ Little kids listen to the kyu "Aday", which I performed at my solo concert "Bastau." The video was shot in the secondary school in Beijing.) Be happy!) The language of music is clear to all !!! __________________________ 小孩們聽我在我的個人音樂會“Bastau”演出的提示“Aday”，錄像帶在北京的中學拍攝。）快樂！） 所有音樂的語言都很清楚！

    Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН (@kudaibergenov.dimash) 分享的帖子 · 2017-10-30，7:37 PDT

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    中国 哈萨克斯坦与中国 娱乐 迪玛希 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!