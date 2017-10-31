政府将组建哈萨克文拉丁字母转换工作组

哈通社/阿斯塔纳/10月31日 -- 哈萨克斯坦政府将组建哈萨克文拉丁字母转换工作组。

哈萨克斯坦文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒31日在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上表示，根据纳扎尔巴耶夫总统26日签署的总统令，对国家公民，特别是年轻人群体在日常生活、工作和学习中更加广泛的使用新哈萨克文拉丁字母规范的宣传工作已经正式展开。



他强调，为确保哈萨克文分阶段过渡到以拉丁字母为基础的新字母表规范，哈萨克斯坦政府将组建哈萨克文拉丁字母转换专项工作组。



其次，还将组织哈萨克文语言拼写委员会，并根据新字母表制定拼写规则和词典。



"此外，还需建立与之相应的法律和监管体系，在此基础上，便可顺利的开展各类文字、教学工具、文学作品等的出版和教育工作。"部长说。



他还强调指出，在开展这一领域工作中，需特别注意发行具有重要社会影响力的书籍、作品和文章。



"毫无疑问，我们需要在社会和媒体上积极推广新的字母表，在各类大众媒体和门户网站上开展宣传，开设文字培训课程并设计可将西里尔字母转换成拉丁字母的程序等。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】