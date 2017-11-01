纳扎尔巴耶夫总统会见约旦国王阿卜杜拉二世

哈通社/阿斯塔纳/11月1日 - 1日，纳扎尔巴耶夫总统在总统府同对哈萨克斯坦进行正式访问的约旦国王阿卜杜拉二世举行小范围会谈。

会谈前，根据传统，两国元首共同检阅了仪仗队。



会谈中，纳扎尔巴耶夫总统表示，他已签署命令，向约旦国王授予特殊奖项，以表彰后者在叙利亚和伊拉克战乱期间，为保护两国人民和加强人民间的相互理解而做出的突出贡献。



"在阿斯塔纳举行的叙利亚和平进程当中，约旦的作用十分重要。考虑到这一点，委员会认为授予您这一奖项是非常合适的。能够为您亲手颁奖是我的荣幸。"纳扎尔巴耶夫说。



据悉，为表彰在国际无核化运动，及促进和平和谐进程中作出重要贡献的组织和个人，纳扎尔巴耶夫总统曾指示设立专项奖励。



约旦国王对纳扎尔巴耶夫总统表示感谢。



他说："哈萨克斯坦和约旦建交已满25年，两国高层之间的交流始于我父亲的时期。约旦和约旦人民始终高度评价您在国际舞台上的重要影响力。您不仅为无核化运动的发展指出了道路，还为促进种族间和宗教间的和谐付出了巨大的努力并取得了卓越的成就。"



【编译：木合塔尔·木拉提】