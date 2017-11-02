马吉利斯批准《欧亚经济联盟海关法条约》

哈通社/阿斯塔纳/11月2日 -- 马吉利斯议员2日在马吉利斯（议会下院）全体会议上通过了《欧亚经济联盟海关法条约》。

据了解，欧亚经济联盟各成员国于2017年4月11日在莫斯科签署相关海关法条约。



哈萨克斯坦经济部长提穆尔•苏莱曼诺夫表示，根据欧亚经济联盟相关条约将实行统一海关管理制度。《欧亚经济联盟海关法条约》根据国际和联盟标准以及5个成员国特殊执法制度而制定。文件包括海关业务自动化，采用"一个窗口"原则，加快及简化经济联盟商业实体间的进出口操作等内容。



据他介绍，海关商业业务自动化是欧亚经济联盟最新海关监管制度。



苏莱曼诺夫表示，海关申报工作将以电子形式进行，往后将不必提供相关证件，电子申报将包含所需信息。只有在系统技术故障的情况下才会要求纸质申报。此外，"一个窗口"原则可用性将以法律规定覆盖，海关机构互换信息框架下将无需提供国家信息系统相关文件。这两项规则将帮助实现货物通关自动化以及无海关人员并没发生违规行为前提下完成相关操作。



据悉，该标准将大大简化申报流程并减少贪污腐败带来的危害。此外，除了信息技术得到了广泛关注，条约也将为外部经济创造优化成本的机遇。比如，允许延期支付海关关税等。



苏莱曼诺夫还表示，《欧亚经济联盟海关法条约》将对外部经济创造良好环境，并为欧亚经济联盟成员国最大限度利用过境运输和提高出口潜力创造机遇。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】