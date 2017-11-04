哈通社加入韩联社平昌奥运新闻服务网络

哈通社/阿斯塔纳/11月4日 -- 哈萨克国际通讯社（哈通社）日前与韩国联合通讯社（韩联社）签署合作协议。根据协议，哈通社正式加入2018平昌冬奥会东道主通讯社韩联社推出的各国通讯社实时交流新闻的"平昌新闻服务网络（PNN）"。

据韩联社报道，PNN经示范运营后将于平昌冬奥会期间正式提供服务。加入PNN的通讯社可以查阅和免费转载加入该系统的通讯社的新闻内容，包括韩联社的韩文、英文、中文、日文、法文、阿拉伯文及西班牙文文字稿和图片新闻。加入PNN的通讯社可不受限制地将英文及本国语言的文字稿、图片新闻及视频上传该系统。PNN虽瞄准平昌冬奥而开发，但在奥运会结束后仍可继续被用为各国通讯社进行新闻交流的平台。

据了解，哈通社加入PNN后可第一时间获取平昌冬奥会相关信息。此外，这将进一步加强哈韩两国各领域的合作关系。

据悉，韩联社建立于1980年12月19日，前身是原合同新闻社（Hapdong News Agency）和东方社（Orient Press），是韩国官方通讯社，也是韩国最大的通讯社。

【编译：小穆】