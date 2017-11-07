《纳扎尔巴耶夫-哈萨克斯坦的缔造者》中文版首发式在中国北京举行

哈通社/北京/11月7日 -- 据哈通社驻华记者报道，《纳扎尔巴耶夫-哈萨克斯坦的缔造者》中文版首发仪式6日在中国北京钓鱼台国宾馆举行。

《纳扎尔巴耶夫-哈萨克斯坦的缔造者》中文版由哈萨克斯坦驻华大使馆支持、中国新兴集团出资，并由人民出版社出版。该书由北京大学教授叶云龙（音译）为首的翻译团负责翻译，编辑为中国作家协会会员和《中国作家》主编艾克拜尔·米吉提。

该书作者英国前内阁大臣、国会议员、著名传记作家乔纳森·艾特肯、哈萨克斯坦农业部部长阿斯哈尔•米尔扎赫梅托夫、哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫、中国外交部部长助理李惠来、作家艾克拜尔·米吉提、阿塞拜疆、亚美尼亚、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦驻华使馆领导和乌克兰、摩尔多瓦和英国驻华外交官、上合组织领导、中国文科知识分子、中国哈萨克同胞和媒体代表出席仪式。



仪式上发表讲话的米尔扎赫梅托夫就该收内容、纳扎尔巴耶夫在独立哈萨克斯坦的形成和发展道路上的作用进行了介绍。与会者们还就哈中两国之间的合作关系新阶段以及纳扎尔巴耶夫总统在其中所扮演的重要角色分享了各自观点，并一致认为哈萨克斯坦在"一带一路"建设项目最重要的参与者。

【记者：萨德克·阿克加诺夫 编译：小穆】