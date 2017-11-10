哈俄地区间合作论坛签署一系列文件

哈通社/车里雅宾斯克/11月10日 -- 第14届哈萨克斯坦-俄罗斯地区间合作论坛9日在俄罗斯车里雅宾斯克举行。哈俄总统出席会议。

根据会谈结果，双方签署了以下一系列重要文件：

1. 哈俄总统之间的哈萨克斯坦共和国与俄罗斯联邦建立外交关系25周年联合声明；

2. 关于落实1998年7月6日哈俄土地管理主权文件划分里海北部深海海底协定附加议定书；

3.哈俄政府间关于罗蒙诺索夫莫斯科国立大学在哈分校工作协议；

4. 关于确定哈俄政府间"图伊马济-鄂木斯克-新西伯利亚2"和"鄂木斯克 - 巴甫洛达尔"输油管道状态；

5. 关于双方对2009年11月17日签署的哈俄政府间俄联邦租借拜科努尔航天发射基地期间对航天基地工作人员、拜科努尔市和附近村庄居民提供医疗救助规范协议进行修改议定书；

6. 关于对1994年12月10日哈俄政府间拜科努尔航天发射基地租凭协议进行修改议定书；

7. 关于通过哈俄政府间2018-2023年地区间和边境区域合作项目；

8. 阿克托别州与俄罗斯铜业公司(Russian Copper Co)之间的在阿克托别落实投资项目合作备忘录；

9. 农业信贷公司与俄罗斯出口中心之间的谅解备忘录；

10. 哈萨克斯坦石油运输（KazTransOil）公司与俄罗斯石油管道运输公司之间的合作备忘录。



【编译：小穆】