俄罗斯专家团队将参与博泰文化复兴计划

哈通社/阔克舍套/11月10日 -- 9日，阿克莫拉州政府代表同俄罗斯历史专家签署合作协议，将共同开展对博泰文化博物馆进行的提振工作。

据了解，第14届哈萨克斯坦-俄罗斯地区间合作论坛于9日在车里雅宾斯克拉开帷幕。



论坛框架下，双方就阿克莫拉州和车里雅宾斯克州合作问题进行了讨论，其中包括旅游领域合作项目。



此外，阿克莫拉州州长顾问伊哈利耶夫强调，已同俄罗斯专家团队建立了合作协议，双方将共同开展布拉拜国家公园博泰文化博物馆的提振工作。



据了解，会谈还就开通"车里雅宾斯克-阔克舍套"、"秋明-阔克舍套"、颚木斯克-阔克舍套"、"叶卡捷琳堡-阔克舍套"等航线问题进行了讨论。据此，阔克舍套机场负责人正在计划同俄罗斯方面签署合作协议。







"阔克舍套与俄罗斯之间开通直达航线将为加强双边关系制造便利，还将为发展旅游产业集群、商业旅游以及加强边境地区间合作起到巨大的作用。"阿克莫拉州企业家协会主席海拉特•苏丹诺夫说。



苏丹诺夫强调应注重发展儿童旅游活动，并表示，新年假期预计将有近2000名俄罗斯学生参加阔克舍套冬令营活动。



据了解，阿克莫拉州州长马拉特•伊哈利耶夫近日会见历史学家维克多•塞波特以及《Equus》电影制片人努尔波勒•拜穆罕诺夫，并就"博泰文化"复兴问题、"哈萨克斯坦圣地地图"项目框架下合作问题进行了讨论。



据悉，"博泰文化"复兴计划下俄罗斯专家团队也将为项目落实作出贡献。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】