哈通社/阿斯塔纳/11月10日 -- 哈萨克斯坦国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃10日在阿斯塔纳举行的主题为《精神文明复兴：阿拉什和独立思想的共同性》国际科学实践会议上表示，哈萨克斯坦"精神文明复兴"规划也是阿拉什领袖共同的目标。

"阿拉什奥尔达知识精英们的思想同独立哈萨克斯坦现代目标和职责共同存在着。正如阿里汗·博凯汗诺夫所说的'即使世界是一个物体，也将逐步成熟'。这句话仿佛共鸣纳扎尔巴耶夫总统改革政策。阿赫梅特•拜图尔森诺夫是哈萨克文拉丁字母的奠定基础的重要人物，如今哈萨克文拉丁化成为了哈萨克斯坦重要政策方向之一。"阿布德哈勒科娃说。

国务秘书还提到民族精神领袖穆斯塔法•朔海的一句话"没有民族精神就没有民族独立"，并表示"精神文明复兴"规划也主要强调了这一方向，并在各个地区展开了相关工作会议和论坛。此外，还收到了全国各大院校提出的阿拉什精神宣传项目相关议题。



她还表示，本次会议也是"精神文明复兴"规划以及宣传阿拉什精神所取得的巨大成果。

值得一提的是，本次国际科学实践会议还邀请了著名阿拉什学家代表、马吉利斯议员以及来自土耳其、俄罗斯、乌兹别克斯坦的专业人士参加。

会议最后，各代表还就20世纪震惊世界的伟大事件阿拉什运动具体细节进行了讨论，并针对宣传阿拉什领袖精神、研究阿拉什文化遗产、教育下一代爱国精神等问题拟推出相关决议。



【翻译：冰山 编辑：小穆】