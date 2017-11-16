中国旅游代表团访问突厥斯坦

哈通社/阿斯塔纳/11月16日 -- 据南哈州消息，正在奇姆肯特市举行的《Ontustik Tourism. Invest 2017》旅游投资论坛框架下，16日，中国代表团访问突厥斯坦市。

访问期间，由南哈州州长詹塞伊特•图伊梅巴耶夫带领下中国代表观赏了哈萨克民族艺术活动、诗歌表演以及手工艺术品，并对古老城市历史进行了深入了解。



值得一提的是，今年突厥斯坦市被评为了突厥世界"文化"首都。







"突厥斯坦是一座神圣而古老的城市之一。曾经成为突厥世界名誉之地的突厥斯坦，今日也同样重要。建立于15世纪的突厥斯坦被联合国教科文组织列为世界文化遗产名录。每年共有上千名游客对这里进行观光。政府还将在未来加强这方面工作，并进一步促进旅游事业发展。" 图伊梅巴耶夫说。







另外，中国国家旅游管理局局长杜江率领的中国代表团还对亚萨维陵墓进行了参观，并了解到该地区的历史古迹和哈萨克历史人物。



杜江强调中国将同南哈州开展旅游业合作，并说："‘地以人闻名'，南哈州群众们的热情好客之情使我感到非常欣慰。这也是发展旅游业的关键因素之一。我们为了同南哈州建立旅游合作关系，邀请了中国各大旅游协会和旅行社代表来到了这里。此后，两国将有望开通新旅游航线。"







论坛框架下，双方计划签署多个双边合作备忘录。















【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】