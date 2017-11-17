哈俄政府间委员会会议在阿克托别举行

哈通社/阿克托别/11月17日 -- 哈萨克斯坦-俄罗斯政府间委员会第十九届合作会议在阿克托别举行。

哈萨克斯坦政府第一副总理阿斯哈尔·马明与俄罗斯政府第一副总理伊戈尔·舒瓦洛夫出席会议。

会前，俄罗斯代表访问了阿克托别铁轨生产厂，并对工厂具体工作情况进行了了解。期间，哈萨克斯坦国家铁路公司同俄罗斯国家铁路公司签署双边合作备忘录。



据了解，俄罗斯计划对铁路进行翻修工作。届时，俄方希望进口阿克托别铁轨厂产品。

俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫表示，俄罗斯政府已通过铁路翻修工作投资项目。此后，俄罗斯铁路领域将在各方面得到一定的发展。其中包括，过境运输领域。两国总统在车里雅宾斯克举行的会议上也就过境运输相关问题达成了共识。哈萨克斯坦在该领域拥有巨大的成就，而中亚地区也具有很大的发展潜力。另外，除了欧亚经济联盟成员国，其他国家铁路领域也应得到相应发展。欧亚经济联盟建立初期，各国总统着重强调了合作和一体化问题，而阿克托别铁轨厂完成了所有任务。

值得一提的是，阿克托别铁轨制造厂将于2018年开始全面运营。工厂每年生产43万吨铁轨产品，其中包括高速铁路使用的铁轨。统计显示，2017年前9个月，工厂生产额达312亿坚戈并生产11.6万吨铁轨。阿克托别铁轨厂主要向哈萨克斯坦国家铁路公司以及乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、阿塞拜疆等国家提供铁轨产品。

【翻译：冰山 编辑：小穆】