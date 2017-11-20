哈萨克斯坦正式成为经合组织教育政策委员会成员国

哈通社/阿斯塔纳/11月20日 -- 据科学和教育部消息，20日，哈萨克斯坦正式成为经济合作与发展组织教育政策委员会成员国。

据了解，成为教育政策委员会成员国意味着哈萨克斯坦对教育和经济、发展人力资本等领域有着丰富经验的国家抱有信心以及对加强合作关系表示出的积极态度。对各级教育的改革成为了工作要求的首选。其中包括，引进最新教育内容、三种语言教育政策（哈、英、俄）、积极发展全球通用语-英语、扩大高等教育机构独立性以及其他事项。

根据2015年国际数学和科学评测（TIMSS）最新研究结果，哈萨克斯坦成为了该领域领袖国家之一。而在2016年哈萨克斯坦再次参与了TIMSS以及国际学生能力评估计划（PISA）评测，并提高了以往的成绩。因此，哈萨克斯坦的教育体系得到教育政策委员会的认可也是哈萨克斯坦学生和教师所取得的成果。

据了解，独立评价各级各类教育是哈萨克斯坦成为教育政策委员会成员的前提之一。此外，国际成人能力评估项目(PIAAC)和教师教学国际调查(TALIS)也具有重要作用，而对相关工作进行平等评估也是成为委员会成员的有利条件。

消息称，积极参与PISA、TALIS以及PIAAC测评工作、为国家利益和更好的教育质量作出工作是目前国家在委员会的最主要任务。

【翻译：冰山 编辑：小穆】