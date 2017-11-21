伊合组织食品安全大会总部将落户哈萨克斯坦

哈通社/阿斯塔纳/11月21日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统20日签署《关于批准哈萨克斯坦政府和伊斯兰合作组织食品安全大会总部协议》法案。

法案具体内容将于近期在公开媒体上刊登。

【编译：小穆】