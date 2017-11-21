我国驻俄使馆在莫斯科举行哈萨克语言能力竞赛

哈通社/莫斯科/11月21日 -- 哈萨克斯坦历史、哈萨克语言和文化奥林匹克竞赛21日在俄罗斯首都莫斯科国立语言大学拉开帷幕。

据了解，入围决赛的参赛者由蒙古国、莫斯科和俄罗斯各地的哈萨克代表以及当地的哈萨克语爱好者组成。

据悉，本次活动在哈-俄建交25周年活动以及《精神文明复兴》计划框架下由俄罗斯哈萨克民族文化协会、哈萨克斯坦国家图书馆、文化和体育部语言发展及社会政治事务委员会以及哈萨克斯坦驻俄大使馆和领事馆共同主办。



根据比赛结果，在俄罗斯本地参赛者当中获得第一名的是阿丽娜·巴布科娃和玛利亚·塞米纳，克森尼亚·梅迪亚金娜和塔蒂亚娜·塞米诺娃获得第二名，亚历山大·戈扎和塞达·萨尔戈希安获得第三名。

写作比赛中，来自秋明市的15岁学生阿泽伊扎·阿吾哈利耶娃获得第一名，而塞达·萨尔戈希安和塔蒂亚娜·塞米诺娃分别获得二、三名。



另外，年纪最小的参赛者也得到了评委们的认可，他们分别是，阿丽达什·纳吾肯诺娃（莫斯科）、阿依登·杰克塞姆巴伊（莫斯科）以及阿迪列特·吾森诺夫（诺里尔斯克）。



【翻译：冰山 编辑：小穆】