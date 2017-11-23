萨金塔耶夫召开会议讨论数字化问题

哈通社/阿斯塔纳/11月23日 -- 政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫22日在总理府主持召开数字化问题工作会议。

会议就在世博园建立阿斯塔纳枢纽国际创业科技园、进一步推动电子政府的发展和加强民众数字化知识等问题进行了讨论。

【编译：小穆】